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"Укравтодор" сообщил, где планируется ремонт дорог в 2019 году

"Укравтодор" сообщил, где планируется ремонт дорог в 2019 году

Глава “Укравтодора” рассказал о задачах на 2019 год. По его словам, приоритетными в работе будут объекты, расположенные по коридору GO Highway, который соединит порты Николаева, Херсона и Одессы с портами Балтийского и Северного морей.

“Наконец-то начинаем завершать годами незавершенный проект – на дороге М-05 в Одесской области – строительство моста через Хаджибейский лиман, где работы были заморожены в 2008 году. Всего в этом году продолжаем строительство 9 незавершенных объектов по всей Украине”, – сказал Новак.

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Также планируется ремонт дорог Н-31 Днепр – Решетиловка, Н-14 Николаев – Кропивницкий, М-15 Одесса – Рени с новым обходом Рени, Н-08 Запорожье – Мариуполь, Р-51 Павлоград-Лозовая. В планах также строительство первой очереди Северного объезда города Ровно и Львовский инвестпроект.

По материалам Зеркало Недели
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