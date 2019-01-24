"Укравтодор" сообщил, где планируется ремонт дорог в 2019 году

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Глава “Укравтодора” рассказал о задачах на 2019 год. По его словам, приоритетными в работе будут объекты, расположенные по коридору GO Highway, который соединит порты Николаева, Херсона и Одессы с портами Балтийского и Северного морей.
“Наконец-то начинаем завершать годами незавершенный проект – на дороге М-05 в Одесской области – строительство моста через Хаджибейский лиман, где работы были заморожены в 2008 году. Всего в этом году продолжаем строительство 9 незавершенных объектов по всей Украине”, – сказал Новак.
Читайте также: В 2019 году на Дорожный фонд выделили 50 млрд грн: как распределили бюджет
Также планируется ремонт дорог Н-31 Днепр – Решетиловка, Н-14 Николаев – Кропивницкий, М-15 Одесса – Рени с новым обходом Рени, Н-08 Запорожье – Мариуполь, Р-51 Павлоград-Лозовая. В планах также строительство первой очереди Северного объезда города Ровно и Львовский инвестпроект.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Чтобы удержать украинских заробитчан, в Польше поднимают зарплатыВчера, 19:00 - 13488 17
Украинцы сократили потребление газа11 ч. назад - 1245 14
Рейтинг зарплат по вакансиям - данные OLX6 ч. назад - 1671 10
Франция предоставила Украине более полумиллиона евро на строительство энергоаккумулирующей станцииПозавчера, 19:40 - 703 6
5 изменений, которые ожидают украинцев в февралеВчера, 18:00 - 2705 5
Чтобы удержать украинских заробитчан, в Польше поднимают зарплатыВчера, 19:00 - 13488 17
Смартфоны вытесняют традиционные камеры - глава CanonВчера, 22:00 - 3058 3
Назван город, который к 2035 году станет самым населенным в мире9 ч. назад - 1796
Рейтинг зарплат по вакансиям - данные OLX6 ч. назад - 1671 10
Число миллиардеров увеличилось вдвое, а каждые два дня появляется новый12 ч. назад - 1295 1
Нейросеть научилась превращать мысли в слова31.01.2019, 17:10 - 915 4
Компания Boeing провела первые испытания летающего такси24.01.2019, 12:10 - 2053
Huawei анонсировала 5G-смартфон23.01.2019, 12:10 - 1954
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 3222
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 5859 8