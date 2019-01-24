У скандального застройщика на Осокорках отобрали землю

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Киевсовет на своем заседании 31 января проголосовал за расторжение договора аренды со скандальным застройщиком “Контактбудсервис” на Осокорках. Соответствующее решение поддержали 77 депутатов.
Причина расторжения договора – долги застройщика перед городом за аренду земли в размере 65 миллионов гривен, которые тот отказался платить. Мэр столицы Виталий Кличко назвал справедливым решение Киевсовета.
“Теперь договор аренды расторгнут окончательно! Это решение – серьезный сигнал для других застройщиков, которые пренебрегают интересами города”, – отметил мэр.
Ранее мы сообщали, что освоение участка на Осокорках должны были начать еще до 2008 года. “Контактбудсервис” после того, как уже представил на Градостроительном совете проект застройки, получил ряд замечаний, однако продолжил строительство.
Напомним, на Осокорках остался едва ли не последний островок нетронутой природы в черте города. Здесь гнездятся десятки видов птиц, в том числе краснокнижные, и озера, которых странным образом, вопреки выводу агентства водных ресурсов, нет на кадастровых картах.
Вокруг него несколько лет подряд продолжается конфликт между застройщиком и активистами. Застройщик пытался силой пробить путь к природоохранной территории. Между активистами и представителями застройщика неоднократно возникали драки.
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