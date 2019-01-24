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Украина за год наторговала с миром на минус $11,5 миллиарда

Украина за год наторговала с миром на минус $11,5 миллиарда

Баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за 2018 год сведен с дефицитом на уровне 11,492 млрд долл., что на 32,9% выше дефицита за 2017 год (8,644 млрд долл.).

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

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“Дефицит внешней торговли товарами за год вырос на 34,1% – до 12,954 млрд долл., профицит внешней торговли услугами – на 43,5%, до 1,462 млрд долл.” – говорится в сообщении.

По материалам РБК-Украина
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