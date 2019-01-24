В 2019 году на Дорожный фонд выделили 50 млрд грн: как распределили бюджет

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В 2019 году общая сумма Дорожного фонда составляет более 50 млрд грн.
Об этом заявил во время брифинга министр инфраструктуры Владимир Омелян.
“Общая сумма Дорожного фонда на этот год составляет 50 млрд и 100 млн гривен”, – сказал Омелян.
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По его словам, в 2018 году из всех источников финансирования было направлено на ремонт дорог 42,5 млн грн, а дорожный фонд составлял около 32 млн грн.
Руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины “Укравтодор” Славомир Новак рассказал о распределении бюджета общей суммы Дорожного фонда.
“Из Дорожного фонда мы отвечаем за 33,4 млрд грн. На ремонты, строительство, реконструкцию, дорог государственного значения запланировано потратить 18,7 млрд грн. Из общей суммы гасим долги предыдущих лет, в этом году выплачиваем рекордную сумму 8,5 млрд грн. В 2019 году мы увеличили финансирование на эксплантацию с 4,4 до 5,9 млрд грн. В следующем году планируем эту сумму еще увеличить до 7,5 млрд грн и таким образом достичь уровня финансирования, предусмотренного методикой”, – рассказал Новак.
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