Треть безработных немцев жалуются на недостаток денег (опрос)

Треть безработных немцев жалуются на недостаток денег на полноценное питание. Четверть граждан в 2017 году поскупились потратить 1000 евро на необходимые вещи. 16% семей не могут позволить себе недельный отпуск вне дома.

Об этом заявили эксперты немецкого издания Job welt NOZ.

В одной из самых богатых стран в мире почти каждый третий безработный не может позволить себе полноценное питание на регулярной основе. 30,3% безработных, участвовавших в опросе ЕС, заявили, что им недостает средств для закупки продуктов через день.

Последние данные Федерального статистического управления (за 2017 год) показывают: бедными себя считают 5,14 миллиона человек в возрасте 16 лет и старше, или 7,5% населения ФРГ.

21 миллион человек в Германии (30,4%) не смогли в 2017 году справиться с непредвиденными расходами в размере 1000 евро.

Например, ремонт автомобиля или покупку новой стиральной машины им пришлось отложить до лучших времен, так как такие расходы оказались им не по карману.

Почти у 16 из 100 домохозяйств не хватило денег на недельную поездку в отпуск всей семьей.