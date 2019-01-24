Samsung отказывается от полиэтилена в упаковках

Как сообщает CNN, в течение первого полугодия 2019 года Samsung начнет упаковывать портативную технику в бумагу, целлюлозу и, в частности, переработанный пластик вместо традиционного полиэтилена.

Производители собираются также выпускать матовое зарядное устройство вместо глянцевого, а также убрать из производства защитные пластиковые пленки.

Холодильники, телевизоры, стиральные машины и кондиционеры начнут паковать в мешки из вторсырья и биопластика, изготовленного, в частности, из крахмала и тростникового сахара. Однако такие изменения не означают полноценный отказ от пластиковых упаковок бренда, отмечают в компании.

Сообщается, что за 2017 год Samsung потребила 590 тысяч тонн пластика. Использование вторично переработанного полиэтилена в компании составляет 6% от общей численности производственного пластика.