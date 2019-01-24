В Минэкономразвития назвали перспективные для Украины экспортные рынки

В Министерстве экономического развития и торговли определили топ-20 внешних рынков (не включая страны ЕС), перспективных с точки зрения развития экспорта.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

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“27 декабря 2017 года правительство Украины утвердило Экспортную стратегию на 2017-2021 годы. В рамках Экспортной стратегии был утвержден перечень новых перспективных рынков, которые смогут заменить традиционные экспортные рынки, доступ на которые затруднен из-за политической ситуации. В частности, было определено топ-20 рынков (не включая страны ЕС), которые, при условии выбора правильных форм и инструментов работы с ними, способны показать достаточно быстрые результаты”, – отметили в пресс-службе.

По данным МЭРТ, это Канада, США, Египет, Индия, Беларусь, Турция, Грузия, Молдова, Таиланд, Индонезия, Израиль, ОАЭ, Филиппины, Саудовская Аравия, Китай, Ливан, Нигерия, Япония, Швейцария, Бангладеш.