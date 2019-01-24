Украина увеличила агроэкспорт в Евросоюз до $6,3 миллиарда

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Украина в 2018 году увеличила экспорт агропромышленной продукции в страны Европейского Союза по сравнению с предыдущим годом на 8,7%, до 6,3 миллиарда долларов.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на слова заместителя министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции Ольги Трофимцевой.
Так, по результатам прошлого года внешнеторговый оборот товарами АПК между Украиной и странами ЕС увеличился на 11,4% по сравнению с 2017 годом и превысил 9 миллиардов долларов. Из них 6,3 миллиарда долларов приходится на украинский аграрный экспорт, что превышает показатель 2017 года на 8,7%.
“Украинский экспорт продукции АПК в страны ЕС продолжает демонстрировать ежегодный рост: в 2016 году он был немного больше 4 миллиардов долларов, в 2017 – 5,8 миллиарда долларов, а по результатам 2018 года он превышает 6,3 ммиллиарда долларов. Такая динамика четко демонстрирует успешность Договора о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС в сфере АПК. Это дает нам основания говорить о том, что украинские производители являются конкурентоспособными на рынках европейских стран и могут успешно экспортировать свою продукцию в соответствии с наивысшими стандартами безопасности и качества”, – цитирует пресс-служба Трофимцеву.
Как сообщается, основными экспортными товарами на рынки ЕС в 2018 году остались зерновые – экспортировано более чем на 2,2 миллиарда долларов, семена масличных культур – на 1,1 миллиарда долларов и растительное масло – на 1,1 миллиарда долларов.
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