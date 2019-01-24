Уточнение по материалу «Лучшие бесплатные кредитные карты»

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30 января 2015 года на сайте finance.ua был опубликован материал «Лучшие бесплатные кредитные карты» – рейтинг кредиток, в котором были указаны некорректные данные об одной из карт.
Так, в описании к кредитной карте «ВсеМожу» от Первого Украинского Международного Банка говорилось о том, что банк не выдает карту без наличия у клиента справки о доходах с места работы.
Данная информация не соответствует действительности. Для оформления карты «ВсеМожу» достаточно иметь паспорт и ИНН-код.
Кроме того, была допущена неточность в процессе оценки карты: не был учтен один балл за величину максимального кредитного лимита.
После внесения уточненных данных карта «ВсеМожу» переместилась в рейтинге с 10 на 6 место. Finance.ua благодарит банк за помощь в корректной оценке его продуктов.
Полный рейтинг бесплатных кредитных карт, которые можно заказать в каталоге finance.ua, выглядит так:
1. Кредитная карта «Monobank» Monobank
Итоговый балл – 14,5
2. Кредитная карта «Большая пятерка» от Таскомбанка
Итоговый балл – 12,5
3. Кредитная карта Card Blanche White от Идея Банка
Итоговый балл – 11,5
4. Кредитная карта «ЕКО-Максимум» от Альфа-Банка
Итоговый балл – 11
5. Кредитная карта «Универсальная» от Приватбанка
Итоговый балл – 10,5
6. Кредитная карта «ВсеМожу» от ПУМБ
Итоговый балл – 10,5
7. Кредитная карта “Максимум” от Альфа-Банка
Итоговый балл – 10
8. Кредитная карта Freecard gold от Банка Кредит Днепр
Итоговый балл – 9,5
9. Кредитная карта Golden Dream от Банка Конкорд
Итоговый балл – 8,5
10. Кредитная карта EasyPay от Банка Форвард
Итоговый балл – 8
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