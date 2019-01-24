Уточнение по материалу «Лучшие бесплатные кредитные карты»

30 января 2015 года на сайте finance.ua был опубликован материал «Лучшие бесплатные кредитные карты» – рейтинг кредиток, в котором были указаны некорректные данные об одной из карт.

Так, в описании к кредитной карте «ВсеМожу» от Первого Украинского Международного Банка говорилось о том, что банк не выдает карту без наличия у клиента справки о доходах с места работы.

Данная информация не соответствует действительности. Для оформления карты «ВсеМожу» достаточно иметь паспорт и ИНН-код.

Кроме того, была допущена неточность в процессе оценки карты: не был учтен один балл за величину максимального кредитного лимита.

После внесения уточненных данных карта «ВсеМожу» переместилась в рейтинге с 10 на 6 место. Finance.ua благодарит банк за помощь в корректной оценке его продуктов.

Полный рейтинг бесплатных кредитных карт, которые можно заказать в каталоге finance.ua, выглядит так:

1. Кредитная карта «Monobank» Monobank

Итоговый балл – 14,5

2. Кредитная карта «Большая пятерка» от Таскомбанка

Итоговый балл – 12,5

3. Кредитная карта Card Blanche White от Идея Банка

Итоговый балл – 11,5

4. Кредитная карта «ЕКО-Максимум» от Альфа-Банка

Итоговый балл – 11

5. Кредитная карта «Универсальная» от Приватбанка

Итоговый балл – 10,5

6. Кредитная карта «ВсеМожу» от ПУМБ

Итоговый балл – 10,5

7. Кредитная карта “Максимум” от Альфа-Банка

Итоговый балл – 10

8. Кредитная карта Freecard gold от Банка Кредит Днепр

Итоговый балл – 9,5

9. Кредитная карта Golden Dream от Банка Конкорд

Итоговый балл – 8,5

10. Кредитная карта EasyPay от Банка Форвард

Итоговый балл – 8