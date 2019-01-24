Tesla завершила 2018 год с почти $1 млрд убытка

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
По итогам четырех кварталов 2018 года убытки американского автопроизводителя Tesla составили порядка 976 миллионов долларов или 5,72 доллара на акцию.
Об этом говорится в отчете компании, опубликованном на ее сайте.
Читайте также: Маск сообщил об отставке финдиректора Tesla
По сравнению с 2017 годом, компания сократила чистый убыток на 50%.
Выручка за год составила 21,5 миллиарда долларов, что превышает показатель прошлого года на 82%.
В четвертом квартале 2018 года она поднялась до 7,2 млрд долларов, а чистая прибыль за три последних месяца прошлого года составила примерно 139,4 миллиона долларов.
В третьем квартале данный показатель находился на отметке 311,5 миллиона долларов. Таким образом, это первый случай в истории Tesla, когда по итогам двух кварталов подряд компания фиксирует прибыль.
Как отметило агентство Reuters, инвесторы не воодушевились финансовой отчетностью Tesla, так как аналитики прогнозировали более высокие показатели прибыли за четвертый квартал.
При этом автопроизводитель прогнозирует, что каждый квартал 2019 года будет для него прибыльным.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В феврале жители Киева получат две платежки за электроэнергию - экспертПозавчера, 21:30 - 1772 9
Андрей Зинченко: три мифа криптовалют и блокчейнаПозавчера, 10:30 - 3288 6
Nvidia теряет доходы из-за падения спроса на видеокарты для игр и майнингаВчера, 07:00 - 743 4
В НКРЭКУ сообщили, как можно оптимизировать расходы на оплату э/эВчера, 13:00 - 828 3
Работу Booking.com, Expedia и других подвергли критике (исследование)Вчера, 08:00 - 1173 3
Nokia готовит новый кнопочный телефонПозавчера, 23:00 - 4182 1
Чтобы удержать украинских заробитчан, в Польше поднимают зарплатыВчера, 19:00 - 1985 1
Кому и где в Украине предлагают больше всего работы (инфографика)Вчера, 12:00 - 1252 1
Работу Booking.com, Expedia и других подвергли критике (исследование)Вчера, 08:00 - 1173 3
Китайский производитель захватывает рынок LCDВчера, 00:00 - 925
Нейросеть научилась превращать мысли в слова31.01.2019, 17:10 - 836 3
Компания Boeing провела первые испытания летающего такси24.01.2019, 12:10 - 1994
Huawei анонсировала 5G-смартфон23.01.2019, 12:10 - 1912
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 3170
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 5788 7