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Tesla завершила 2018 год с почти $1 млрд убытка

Tesla завершила 2018 год с почти $1 млрд убытка

По итогам четырех кварталов 2018 года убытки американского автопроизводителя Tesla составили порядка 976 миллионов долларов или 5,72 доллара на акцию.

Об этом говорится в отчете компании, опубликованном на ее сайте.

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По сравнению с 2017 годом, компания сократила чистый убыток на 50%.

Выручка за год составила 21,5 миллиарда долларов, что превышает показатель прошлого года на 82%.

В четвертом квартале 2018 года она поднялась до 7,2 млрд долларов, а чистая прибыль за три последних месяца прошлого года составила примерно 139,4 миллиона долларов.

В третьем квартале данный показатель находился на отметке 311,5 миллиона долларов. Таким образом, это первый случай в истории Tesla, когда по итогам двух кварталов подряд компания фиксирует прибыль.

Как отметило агентство Reuters, инвесторы не воодушевились финансовой отчетностью Tesla, так как аналитики прогнозировали более высокие показатели прибыли за четвертый квартал.

При этом автопроизводитель прогнозирует, что каждый квартал 2019 года будет для него прибыльным.

По материалам Корреспондент.net
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