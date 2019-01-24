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Чистая прибыль Facebook выросла на 40%

Чистая прибыль Facebook выросла на 40%

Чистая прибыль крупнейшей в мире социальной сети Facebook по итогам 2018 года увеличилась на 39% по сравнению с предыдущим годом – до 22,1 млрд долларов.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

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Прибыль на одну акцию составила 7,57 доллара против 5,39 доллара по итогам января-декабря 2017 года. Выручка выросла на 37%, до 55,8 млрд долларов.

Чистая прибыль Facebook за четвертый квартал составила 6,9 млрд долларов, увеличившись в 1,6 раза с показателя за аналогичный период 2017 года. Прибыль на акцию по итогам квартала составила 2,38 доллара против 1,44 доллара годом ранее. Выручка за квартал увеличилась на 30% – до 16,9 млрд долларов.

Квартальная выручка соцсети от рекламы составила 16,6 млрд долларов, что на 30% превосходит показатель четвертого квартала 2017 года. Выручка от рекламы на мобильных устройствах по итогам этого периода составила около 93% общей выручки от рекламы против 89% в аналогичном периоде 2017 года.

Число ежедневно активных пользователей соцсети в декабре 2018 года увеличилось на 9% в годовом выражении и составило 1,52 млрд человек. Число активных пользователей за декабрь выросло в годовом выражении также на 9% – до 2,32 млрд.

По материалам Корреспондент.net
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