Цукерберг хочет объединить сообщения Facebook, Instagram и WhatsApp — NYT

Основатель Facebook Марк Цукерберг хочет частично объединить соцсети Facebook, Instagram и приобретенный компанией мессенджер WhatsApp.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на четырех собеседников, знакомых с ситуацией.

Изменения будут касаться только функции обмена сообщениями в трех приложениях, в то же время они как и раньше будут работать как три отдельных платформы.

Идея проекта заключается в том, чтобы пользователи разных соцсетей могли общаться, не переключаясь. Так, например, пользователи Facebook смогут отправить сообщение тому, кто не имеет аккаунта в этой соцсети, но зарегистрирован в WhatsApp.

Собеседники NYT говорят, что это объединение смогут воплотить до конца 2019-го или к началу 2020 года.