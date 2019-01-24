Intel построит в Израиле новый полупроводниковый завод

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Корпорация Intel инвестирует 40 млрд шекелей (10,9 млрд долларов США) в строительство нового полупроводникового предприятия в Израиле.
Об очередном крупном вложении американского чипмейкера в стране сообщил министр финансов Израиля Моше Калон (Moshe Kahlon).
“Руководство Intel проинформировало нас о решении инвестировать еще 40 миллиардов шекелей в Израиль. Это беспрецедентное решение, которое будет способствовать созданию тысяч рабочих мест на юге страны”, – написал в Twitter глава израильского минфина.
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Ранее, в мае 2018 года Intel пообещала потратить около 18 млрд шекелей (5 млрд долларов) на модернизацию существующей фабрики в городе Кирьят-Гат на юге Израиля в период с 2018 по 2020 годы. В рамках соглашения Intel также согласилась выделить еще 3 млрд шекелей (около 835 млн долларов) местным поставщикам.
Американский чипмейкер намерен предоставить правительству Израиля бизнес-план по дальнейшим инвестициям в производственную площадку компании в Кирьят-Гате. При этом в Intel оговорились, что не будут обнародовать деталей нового израильского проекта, таких как график работ, стоимость и планируемые технологии.
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