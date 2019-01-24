Intel готовит восьмиядерный процессор

Intel в скором времени может представить более экономичные версии своего «народного восьмиядерника» Core i9-9900K.

На это указывает появление информации об инженерных образцах процессоров Core i9-9900T и Core i9-9900.

Процессор Core i9-9900T предложит те же восемь ядер и шестнадцать потоков, но при этом его TDP составит всего лишь 35 Вт. Это сулит значительно более низкие тактовые частоты, нежели у Core i9-9900K.

Инженерный образец с кодовым названием «QQBZ» обладает восемью ядрами и шестнадцатью потоками, но уже с TDP в 65 Вт. Получается, что это предварительная версия процессора Core i9-9900. Базовая частота данного образца составляет 2,6 ГГц, все ядра в режиме Turbo разгоняются до 4,2 ГГц, а одно – до 4,4 ГГц. Ниже, чем у Core i9-9900K, но не настолько сильно.

Intel изначально планировала выпустить менее «прожорливые» версии своего флагманского Core i9-9900K. На данный момент официально представлены лишь 95-Вт модели Core i7-9700K и Core i9-9900K, а также их версии без встроенной графики, входящие в серию F. Появление инженерных образцов указывает на то, что скоро появятся новые восьмиядерные процессоры Intel. Intel представит и другие 35-Вт процессоры, включая Core i5-9400T и Core i3-9000T.