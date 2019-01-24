Владельцы электрокара Porsche Taycan получат 3 года бесплатной зарядки в США

Владельцы электромобилей Porsche Taycan смогут три года бесплатно пользоваться зарядными станциями в США.

Американское отделение компании Porsche договорилось об этом с компанией Electrify America.

Porsche разрабатывает Taycan с батареей на 800 В, которая может заряжаться до 350 кВт, что позволит машине проехать 60 миль за четыре минуты зарядки. Electrify America планирует построить сеть из 300 скоростных станций быстрой зарядки, которая будет запущена, по крайней мере, к 1 июля, а к началу 2020 года станции появятся и в 120 дилерских центрах Porsche.

Покупатели Taycan получат бесплатную зарядку на любой из этих зарядных станций в течение трех лет. Стоимость энергии учитывается в общей стоимости автомобиля, при этом официальная цена Taycan еще не опубликована.

Для сравнения, Tesla использует зарядные станции мощностью 120 кВт, которые могут обеспечить зарядку Tesla до 80 процентов за 30 минут, что превышает 250 миль, но у Маска нет ничего эквивалентного зарядке Porsche за 60 миль за четыре минуты.

Клаус Зеллмер, глава Porsche Cars North America, сказал: “Сесть в машину и разогнаться до скорости 60 км/ч менее чем за три секунды – можете ли вы по-настоящему отличиться, если вы сделаете это за 2,8 секунды, а еще кто-то – за 2,7? Есть и другие факторы, которые приобретут важность, например, время зарядки”.

Через пять-семь лет Porsche планирует электрифицировать и другие свои модели. К 2020 году сумма инвестиций Porsche в развитие электромобилей составит 6 млрд евро.