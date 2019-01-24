Межбанк: доллар понизили к 27,76 продажи СКВ участников вторничного аукциона ОВГЗ

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся во вторник относительно доллара на 1,80 коп., на торгах среды укрепился на 1,71 коп., оказавшись на уровне 27,7555 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 30-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 0,86 коп., составил 27,7594 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 30 января с уровней предыдущего закрытия 27,77/27,80 UAH/USD виртуально, без сделок. В самом дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала снижение рост, упав около 10.00 Киева на отметку 27,74/27,76 на доминировании продаж СКВ, но спустя 30 минут, по состоянию на 10.30, «американец» остановил снижение на покупках импортеров, консолидировавшись на цифре 27,75/27,76 UAH/USD, пребывая на этом уровне до 11.16. В указанный час импортеры стали активнее приобретать СКВ, подняв ее цену до 27,75/27,77 UAH/USD.

В целом к среде на валютном межбанке во время активной фазы торгов сложилось динамическое равновесие покупок и продаж доллара. Участники состоявшегося накануне минфиновского аукциона по размещению госдолга приобрели гривневые ОВГЗ на 8,99 млрд грн, за которые продолжали рассчитываться 30-го, выручая гривну для этого с продаж доллара на межбанке.

Гривны не хватало, и об этом дали понять понизившиеся с уровня 48 342,0 млн грн к отметке 48 229,0 млн грн остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Последний, к слову, периодически размещая свои депосертификаты, также способствовал дефициту нацвалюты.

С другой стороны, как известно, на финише месяца на рынке появляются импортеры, приобретая СКВ для расчетов с зарубежными партнерами. 30-го сессия по безналичному «американцу» проходила сбалансированно, с периодическими локальными преобладаниями покупок или продаж.

К обеденному перерыву, по состоянию на 12.30 Киева, продаж стало больше, и это инициировало «порционное» снижение курса доллара с цифры 27,76/27,77 UAH/USD до 27,72/27,75 UAH/USD на 13.10 Киева.

С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривна не покидала эту отметку.

На цифре 27,72/27,75 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 30 января.

Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7555 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,72 / 27,75

евро – 31,67/ 31,69

российский рубль – 0,4201 / 0,4209

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1409 / 1,1410

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