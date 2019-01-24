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АМКУ признал УЗ монополией

АМКУ признал УЗ монополией

Антимонопольный комитет признал “Укрзализницю” монополией и порекомендовал создать независимый регулятор.

Об этом идет речь в отчете АМКУ по результатам исследования рынка перевозок грузов железнодорожным транспортом за 2017-2018 годы.

“Инфраструктура железнодорожного транспорта законодательно закреплена за АО “Укрзализныця”, и на рынке предоставления в пользование железнодорожного транспорта АО “Укрзализныця” является субъектом естественной монополии”, — сказано в отчете антимонопольного комитета Украины.

При этом АМКУ дал предложения по развитию конкуренции на рынке перевозок грузов железнодорожным транспортом. Так, одним из шагов, по мнению АМКУ, должно стать создание независимого регулятора.

“С целью развития конкуренции, предотвращения нарушений законодательства о защите экономической конкуренции Антимонопольный комитет Украины предлагает Кабинету Министров Украины создать независимый регулятор в отрасли транспорта, в частности железнодорожного”, — сказано в документе.

Кроме того, АМКУ предлагает разработать и внести в Верховную Раду Украины проект Закона Украины “О железнодорожном транспорте”, положения которого будут способствовать внедрению конкурентных условий на рынках железнодорожных перевозок.

“В частности, предусматривать определение оператора инфраструктуры, разграничение предоставления услуг грузовых и пассажирских перевозок, либерализацию рынка предоставления услуг грузовых магистральных локомотивов и тому подобное”, — говорится в отчете АМКУ.

По материалам Hubs
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