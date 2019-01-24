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Карта киевлянина станет единым проездным документом для льготников

Карта киевлянина станет единым проездным документом для льготников

В столице вводится единая система учета льготников в городском общественном транспорте с помощью муниципальной карты «Карты киевлянина».

Об этом сообщил директор Департамента социальной политики Юрий Крикунов, сообщает пресс-служба КГГА.

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Таким образом, каждая льготная поездка будет зафиксирована, что позволит повысить качество контроля за целевым использованием бюджетных средств и точности прогноза пассажиропотоков. Об этом сообщил директор Департамента социальной политики Юрий Крикунов.

«Киев сейчас является единственным городом в Украине, который предусматривает в своем бюджете средства на возмещение льготного проезда. Сегодня муниципальная карта «Карта киевлянина» является единственным механизмом, дающим возможность фактически зафиксировать, сколько пассажиров воспользовались льготой на проезд. Таким образом, на основании этих данных перевозчики смогут получать из городского бюджета полную компенсацию за перевозку льготников», – отметил Юрий Крикунов.

На сегодня в наземном общественном транспорте установлены валидаторы, с помощью которых осуществляется учет льготных категорий граждан, пользующихся этим видом транспорта. В случае наличия льготы, во время валидации средства не снимаются. Карта исключительно регистрируется в системе для корректного учета пассажиропотока и компенсации затрат на перевозку предприятиям-перевозчикам. Поэтому Киевская городская государственная администрация настойчиво рекомендует киевлянам-льготникам получить и пользоваться муниципальной картой «Карта киевлянина».

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Где можно получить карту? Получить карту киевлянина льготники могут в любом отделении «Ощадбанка» города Киева.

Что нужно иметь для этого? Нужно иметь при себе паспорт, идентификационный код и документ, подтверждающий льготный статус.

Что делать после этого? После этого необходимо активировать социальное транспортное приложение в Управлении труда и социальной защиты населения по месту регистрации или в Департаменте социальной политики.

По материалам КГГА
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