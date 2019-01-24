За 2018 год "Нова Пошта " перечислила в бюджет около 3 млрд грн налогов

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Компания “Нова Пошта” отчиталась о результатах за прошлый год.
За 2018 год компания перечислила в бюджеты всех уровней около 3 млрд грн налогов, на 43% больше, чем в прошлом году.
В 2018 году компания переслала 174 млн почтовых отправлений – это на 20% больше показателей прошлого года. Основным драйвером для этой услуги в компании называют интернет-магазины: в течение года они оформили в “Нова Пошта” 36 млн посылок.
За год компания также доставила 2,7 млн посылок из-за рубежа. По данным подразделения Nova Poshta International, из США объем доставок вырос вдвое, а из Европы – в 3,5 раза.
В прошлом году компания открыла 350 новых отделений, установила 200 новых почтоматов, в том числе, в сетевых супермаркетах вроде “Эпицентр”, “Ашан” или Leroy Merlin. Сейчас у компании – около 3000 отделений в стране.
По словам директора “Нова Пошта” Александра Бульбы, компания планирует расширять сеть в небольших населенных пунктах.
Киевский инновационный терминал за год обработал 80,7 млн посылок, пропуская в среднем 220 000 посылок в сутки. В декабре этот показатель вырос до 400 000.
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