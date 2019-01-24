Cтраны с наиболее высоким уровнем внедрения цифровых технологий (исследование)

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Развивающиеся рынки являются наиболее развитыми в цифровом отношении, согласно последнему исследованию об индексе цифровой трансформации, в котором участвовали 4600 бизнес-лидеров из более 40 стран.
Несмотря на существующие различия в развитии организаций, исследование Dell Technologies показывает, что во многих компаниях программы перехода на использование цифровых технологий до сих пор находятся на ранних стадиях реализации.
Об этом свидетельствует тот факт, что 78% лидеров бизнес-сообщества признают необходимость более широкого внедрения цифровых технологий в подразделениях своих компаний. Более половины опрошенных (51%) полагают, что в ближайшие пять лет им нужно будет удовлетворять растущие требования клиентов.
Но при этом почти каждый третий (30%) беспокоится о том, что его организация не сможет выдержать конкуренцию.
В число стран с наиболее высоким уровнем внедрения цифровых технологий попали:
Среди стран с наиболее низким уровнем внедрения цифровых технологий оказались:
Помимо этого, исследование показало наличие кризиса уверенности в успехе, 91% респондентов среди наиболее важных барьеров в цифровой трансформации считают:
- Проблемы, связанные с защитой и обеспечением безопасности данных, в частности, конфиденциальной информации (по сравнению с 2016 годом, данный показатель поднялся с пятой позиции на первую).
- Недостаток финансовых и других ресурсов.
- Недостаточность компетенции и экспертных знаний внутри компаний.
- Изменения в регулятивной политике и законодательной базе (критерий поднялся с девятого места по результатам исследования 2016 года).
- Отсутствие развитой культуры использования цифровых технологий.
В общие приоритеты для компаний попали повышенное внимание к сотрудникам, безопасность и развитие информационных технологий.
Среди наиболее важных направлений инвестирования в развитие технологий в ближайшие три года бизнес-лидеры называли следующие:
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