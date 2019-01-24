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Украина вышла из соглашения о товарообороте в рамках СНГ

Украина вышла из соглашения о товарообороте в рамках СНГ

Кабинет Министров Украины поддержал выход из соглашения об общих условиях поставок товаров между организациями стран – участниц Содружества независимых государств.

В правительстве отметили, что по результатам анализа Соглашения об общих условиях поставок товаров предлагается прекратить его действие.

Данный документ был разработан для реализации межгосударственных торгово-экономических соглашений в рамках СНГ и заключался во время перехода участниц Содружества к рыночным отношениям.

В частности, в Соглашении указаны принципы заключения, внесения изменений и расторжения торгово-экономических соглашений с указанием объемов, конкретных поставщиков, сроков поставки и закрепление конкретных поставщиков за конкретными покупателями, что недопустимо в условиях рыночной экономики. Соглашение устарело в целом и не соответствует современному состоянию отношений между странами.

По материалам РБК-Украина
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