Украина вышла из соглашения о товарообороте в рамках СНГ

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Кабинет Министров Украины поддержал выход из соглашения об общих условиях поставок товаров между организациями стран – участниц Содружества независимых государств.
В правительстве отметили, что по результатам анализа Соглашения об общих условиях поставок товаров предлагается прекратить его действие.
Данный документ был разработан для реализации межгосударственных торгово-экономических соглашений в рамках СНГ и заключался во время перехода участниц Содружества к рыночным отношениям.
В частности, в Соглашении указаны принципы заключения, внесения изменений и расторжения торгово-экономических соглашений с указанием объемов, конкретных поставщиков, сроков поставки и закрепление конкретных поставщиков за конкретными покупателями, что недопустимо в условиях рыночной экономики. Соглашение устарело в целом и не соответствует современному состоянию отношений между странами.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Порошенко назвал единственный путь сохранить независимость Украины6 ч. назад - 1738 24
Украина подаст заявку на вступление в ЕС в 2024 годуВчера, 15:45 - 1693 24
Порошенко назвал 5 приоритетов, которые привлекут миллиардные инвестиции в УкраинуВчера, 19:00 - 1895 20
Украинцы держат "под матрасом" 400 миллиардов гривен – банкирВчера, 21:00 - 2139 7
Румыния "замораживает тарифы на газ и электричество до 2022 годаВчера, 23:30 - 886 5
Украинцы держат "под матрасом" 400 миллиардов гривен – банкирВчера, 21:00 - 2139 7
Порошенко назвал 5 приоритетов, которые привлекут миллиардные инвестиции в УкраинуВчера, 19:00 - 1895 20
Порошенко назвал единственный путь сохранить независимость Украины6 ч. назад - 1738 24
Украина подаст заявку на вступление в ЕС в 2024 годуВчера, 15:45 - 1693 24
За 2018 год через TransferGo украинские заробитчане перевели в Украину более 70 млн евроВчера, 14:00 - 1658 1
Компания Boeing провела первые испытания летающего такси24.01.2019, 12:10 - 1487
Huawei анонсировала 5G-смартфон23.01.2019, 12:10 - 1672
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 2878
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 5322 7
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 11805 4