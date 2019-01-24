Украина увеличила потребление электроэнергии в 2018 году

По данным Минэнерго, в 2018 году Украина увеличила потребление электроэнергии с учетом технологических потерь в сетях на 2,3%, или на 3 488,6 млн кВт-час, до 153 214,5 млн кВт-час по сравнению с 2017 годом.

Потребление электроэнергии без учета технологических потерь за этот период увеличилось на 2,7%, или на 3 216,6 млн кВт-час, до 122 143,6 млн кВт-час.

В декабре потребление электроэнергии с учетом технологических потерь в сетях увеличилось на 6,9%, или на 988,2 млн кВт-час, до 15 346 млн кВт-час по сравнению с декабрем 2017 года.

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В 2017 году металлургическая промышленность увеличила потребление электроэнергии на 1,7% до 29 558,8 млн кВт-час, транспорт сократил на 1,3% до 6 955 млн кВт-час, машиностроительная промышленность увеличила на 2,6% до 4 084,5 млн кВт-час, топливная промышленность сократила на 2% до 3 543,2 млн кВт-час, химическая и нефтехимическая — увеличила на 7,9% до 3 115,4 млн кВт-час.

Коммунальные и бытовые потребители увеличили потребление электроэнергии на 3,3% до 15 506,4 млн кВт-час, население — на 2,6% до 35 946,8 млн кВт-час.