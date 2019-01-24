В Украине возросло число новых "зеленых" объектов

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По итогам 2018 года в Украине ввели в эксплуатацию почти в три раза больше “зеленых” объектов, чем в 2017-м.
Об этом заявил председатель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Сергей Савчук в ходе Украинско-норвежского делового форума, который состоялся в Норвегии, пишет Сегодня.
По словам главы Госагентства, увеличение темпов внедрения новых мощностей возобновляемой электроэнергетики свидетельствует о повышении инвестиционной привлекательности украинского рынка “зеленых” проектов.
Пресс-служба правительства напомнила, что сегодня на украинский рынок заходят норвежские компании, в частности NBT, Scatec Solar, Norsk Solar, со своим опытом, технологиями и инвестициями.
“В планах – благодаря аукционам ввести справедливую рыночную цену на “чистую” электроэнергию и сформировать конкуренцию между инвесторами”, – сказано в сообщении.
В ходе форума норвежские компании и эксперты отметили, что видят положительную тенденцию в развитии украинского рынка проектов по энергоэффективности и “чистой” энергетике, а также готовы продолжать сотрудничество.
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