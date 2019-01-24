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Jaguar взялся за беспилотники (видео)

Jaguar взялся за беспилотники (видео)

Англичане придумали автомобильную систему для Jaguar Land Rover, которая проецирует на дорогу направление движения беспилотного авто.

Как сообщает пресс-служба компании, система поможет другим участникам движения спрогнозировать дальнейшие действия машины.

Автомобиль проецирует на дорогу изображение, показывая, как поведет себя автомобиль в ближайшие секунды: повернет направо, налево или остановится. Сейчас разработчики компании готовят технологию, которая сможет распознавать препятствие и оповещать о нем пешеходов.

Сначала функцию протестировали на беспилотных капсулах компании Aurrigo. Она представляет собой совокупность световых линий, способных менять положение. Когда капсула начинает торможение до полной остановки, расстояние между линиями сокращается. Когда автомобиль трогается с места и набирает скорость, расстояние, наоборот, увеличивается. При приближении к повороту проектируемое изображение поворачивается в правую или левую сторону, указывая направление дальнейшего движения.

Тестдрайв технологии проводили на специальной площадке, которая имитировала улицу в британском городке. В ходе испытаний инженеры фиксировали уровень доверия пешеходов в двух ситуациях: когда система была активирована и когда она была неактивна.

Исследования Jaguar Land Rover стали частью программы UK Autodrive, реализуемой при поддержке британского правительства.

По материалам УБР
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