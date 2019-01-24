Приток денег в Украину от трудовых мигрантов увеличился в 8 раз

За весь 2018 год украинские трудовые мигранты передали из других стран в Украину более 70 миллионов евро.

Об этом уведомила пресс-служба онлайн-сервиса международных денежных переводов TransferGo, которая обслуживает украинских трудовых мигрантов.

Сумма была подсчитана исходя из официально оформленных транзакций.

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Отмечается, что количество переведенных средств в 2018 году превысило переводы за прошлый год в 8 раз.

В компании отмечают, что Украина в данный момент может называться самым быстрорастущим рынком денежных переводов.

Всего за год было зафиксировано 350 тысяч денежных переводов суммами по 20 евро в среднем.

Национальный банк считает, что поступления в украинскую экономику со стороны трудовых мигрантов в 2019 году увеличатся. При этом роста миграции в общем из Украины не ожидается. Аналитики регулятора считают, что поступления от трудовой миграции вырастут за счет роста зарплат в тех странах, где украинцы работают.