"Драгон Капитал" ожидает замедления роста украинской экономики

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Рост ВВП Украины в 2019 году замедлится до 2,5% по сравнению с прогнозируемыми Европейской бизнес-ассоциацией (ЕБА) в 2018 году 3,4%, сообщил глава инвестиционной группы “Драгон Капитал”, президент ЕБА Томаш Фиала.
“База сравнения высокая, особенно в АПК, где мы оцениваем рост в 2018 году на уровне 8%. В этом году ожидаем в сельском хозяйстве небольшое снижение”, – пояснил он на встрече ЕБА, посвященной ожиданиям 2019 года, в Киеве во вторник.
По мнению Т.Фиалы, рост в этом году будет обеспечен за счет продолжающегося увеличения потребления.
Как отметил глава “Драгон Капитал”, такие ориентированные на потребление сектора, как недвижимость, рынок рекламы, товаров народного потребления, демонстрировавшие в минувшем году рост на уровне 20% и выше, могут сохранить его и в нынешнем году
Т.Фиала отметил, что, по оценкам “Драгон Капитал”, номинальный в долларах ВВП Украины в 2018 году достиг $130 млрд, что существенно выше $91 млрд в 2015 году, но все еще сильно уступает $183 млрд в 2013 году.
Он добавил, что инвестгруппа ожидает снижение инфляции в 2019 году с 9,8% до 7,5% и уменьшение Нацбанком учетной ставки с нынешних 18% до 16-15%, однако преимущественно во втором полугодии.
Среди основных вызовов 2019 года он назвал президентские и парламентские выборы, необходимость обслуживания пиковых выплат по госдолгу при ухудшившемся рынке заимствований, сохранение сотрудничества с МВФ и угрозу прекращения транзита российского газа с 2020 года, который приносит Украине ежегодно $3 млрд.
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