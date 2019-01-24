Лукашенко озвучил объем товарооборота Беларуси и Украины

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что товарооборот между его страной и Украиной составляет около 5,5 млрд долларов.

Лукашенко провел встречу с представителем Украины в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Евгением Марчуком.

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Глава Беларуси отметил, что ранее самый большой товарооборот между странами составил 8 млрд долларов.

“Это был наш лучший показатель. Сегодня где-то 5,5 миллиарда долларов. Это, конечно, не наш уровень. Мы можем прирастать, и мы к этому стремимся”, – заявил Лукашенко.

В свою очередь Марчук сообщил белорусскому лидеру, что Президент Украины Петр Порошенко доволен развитием российско-белорусского сотрудничества.

“Он (Порошенко, – ред.) просил передать, что доволен, как развивается украинско-белорусское сотрудничество, особенно после форума регионов и не только. Комиссия двусторонняя работает, как часы”, – заявил представитель Украины в ТКГ.