Одесская область - вторая в Украине по объемам строительства в 2018 году

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Одесская область занимает второе место среди украинских регионов по объемам строительных работ, это стало возможным благодаря ремонту дорог, развитию инженерных коммуникаций и портовой инфраструктуры.
“Доля области в общем объеме строительных работ по стране выросла почти вдвое – с 6% до 11,2%. Такие показатели являются рекордными для региона за годы независимости. В частности, в течение 2018 года предприятиями области выполнены строительные работы на сумму свыше 15 миллиардов гривен, из которых 10 миллиардов было направлено именно на развитие инфраструктуры”, — подчеркнул Дмитрий Радулов, директор департамента экономической политики и стратегического планирования Одесской областной государственной администрации.
Отметим, доля инженерных сооружений в общем объеме строительства достигает 69,6%. По словам Дмитрия Радулова, сейчас предприятия региона по производству строительных материалов работают на полную мощность, поскольку имеют заказы на несколько месяцев вперед.
В 2018 году в Одесской области было отремонтировано 190 километров дорог, а в следующие три года планируется восстановить еще 800 километров.
Во время отчета о результатах работы за 2018 год глава Одесской областной государственной администрации Максим Степанов определил приоритетами на будущее ремонты дорог, туризм и социальное развитие, в том числе строительство медицинских, учебных и спортивных заведений.
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