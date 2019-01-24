В 2018 году в коммерческую недвижимость инвестировали $733 млрд

Объем инвестиционных сделок на мировом рынке коммерческой недвижимости в 2018 году достиг максимального уровня за десятилетие — $733 млрд (рост на 4% за год).

Такие данные приводит международная консалтинговая компания JLL.

Лидером по объему транзакций второй год подряд стал Лондон: инвестиции в его коммерческую недвижимость составили $36,4 млрд, увеличившись на 14% по сравнению с 2017 годом. Инвесторы отдают предпочтение хорошо знакомым им городам со зрелыми рынками и высокой прозрачностью.

На второе место в глобальном топ-30 городов по объему инвестиций в коммерческую недвижимость поднялся Нью-Йорк ($31,4 млрд), 3-е сохранил Париж ($27,2 млрд).

Как сообщили в JLL, 30% глобальных сделок проходят всего в 12 городах: Лондон, Нью-Йорк, Париж, Сеул, Гонконг, Токио, Шанхай, Вашингтон, Сидней, Сингапур, Торонто и Мюнхен.

Около трети (31%) мировых инвестиций 2018 года сформировали трансграничные сделки, что соответствует среднему уровню за последние 10 лет. Это подтверждает, что инвесторы продолжают искать возможности за пределами своих “домашних” рынков, отмечают в компании.