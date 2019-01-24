В 2018 году в коммерческую недвижимость инвестировали $733 млрд

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Объем инвестиционных сделок на мировом рынке коммерческой недвижимости в 2018 году достиг максимального уровня за десятилетие — $733 млрд (рост на 4% за год).
Такие данные приводит международная консалтинговая компания JLL.
Лидером по объему транзакций второй год подряд стал Лондон: инвестиции в его коммерческую недвижимость составили $36,4 млрд, увеличившись на 14% по сравнению с 2017 годом. Инвесторы отдают предпочтение хорошо знакомым им городам со зрелыми рынками и высокой прозрачностью.
На второе место в глобальном топ-30 городов по объему инвестиций в коммерческую недвижимость поднялся Нью-Йорк ($31,4 млрд), 3-е сохранил Париж ($27,2 млрд).
Как сообщили в JLL, 30% глобальных сделок проходят всего в 12 городах: Лондон, Нью-Йорк, Париж, Сеул, Гонконг, Токио, Шанхай, Вашингтон, Сидней, Сингапур, Торонто и Мюнхен.
Около трети (31%) мировых инвестиций 2018 года сформировали трансграничные сделки, что соответствует среднему уровню за последние 10 лет. Это подтверждает, что инвесторы продолжают искать возможности за пределами своих “домашних” рынков, отмечают в компании.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В феврале жители Киева получат две платежки за электроэнергию - экспертПозавчера, 21:30 - 2011 10
Чтобы удержать украинских заробитчан, в Польше поднимают зарплатыВчера, 19:00 - 5955 7
Nvidia теряет доходы из-за падения спроса на видеокарты для игр и майнингаВчера, 07:00 - 907 5
5 изменений, которые ожидают украинцев в февралеВчера, 18:00 - 1557 4
Украинцы сократили потребление газаОколо часа назад - 225 3
Чтобы удержать украинских заробитчан, в Польше поднимают зарплатыВчера, 19:00 - 5955 7
Смартфоны вытесняют традиционные камеры - глава CanonВчера, 22:00 - 1794
5 изменений, которые ожидают украинцев в февралеВчера, 18:00 - 1557 4
Кому и где в Украине предлагают больше всего работы (инфографика)Вчера, 12:00 - 1503 2
В НКРЭКУ сообщили, как можно оптимизировать расходы на оплату э/эВчера, 13:00 - 1085 3
Нейросеть научилась превращать мысли в слова31.01.2019, 17:10 - 866 3
Компания Boeing провела первые испытания летающего такси24.01.2019, 12:10 - 2011
Huawei анонсировала 5G-смартфон23.01.2019, 12:10 - 1926
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 3198
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 5816 7