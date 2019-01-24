В 2018 году зафиксировали взяток на сумму 207 млн гривен

В Украине за 2018 год общая сумма взяток составила более 207 млн гривен.

Об этом заявили в Генеральной прокуратуре Украины.

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“В 2018 году Генеральная прокуратура Украины зафиксировала неправомерную выгоду на сумму 207 630 940 гривен, из которой 56 642 090 гривен – это принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, ст.368 УК Украины”, – сообщили в прокуратуре.

Также отметили, что взятки давали за принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, незаконное обогащение, подкуп должностного лица, юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы, подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги, предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, злоупотребление влиянием, противоправное влияние на результаты официальных спортивных соревнований, провокация подкупа.