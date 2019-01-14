В ООН озвучили объем коррупционных денег во всем мире

Объем денег в коррупционных схемах по всему миру может превышать $3 трлн.

Такие данные озвучили в ходе международной конференции, посвященной 15-летию Конвенции ООН против коррупции, передает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

Читайте также: За год у коррупционеров конфисковали 140 тысяч гривен

Участники конференции, которые представляли почти 70 государств, признали, что наиболее подверженными коррупции являются IT-сфера и государственные закупки.

«Политическая коррупция остается и в дальнейшем одним из ключевых вызовов для правоохранительных органов. Борьба с ней требует прежде всего политической воли. Поэтому разоблачения таких преступлений как декларирование чиновниками недостоверной информации и их незаконное обогащение приобретают особую актуальность», – сказано в сообщении.