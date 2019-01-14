В ООН озвучили объем коррупционных денег во всем мире

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Объем денег в коррупционных схемах по всему миру может превышать $3 трлн.
Такие данные озвучили в ходе международной конференции, посвященной 15-летию Конвенции ООН против коррупции, передает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.
Читайте также: За год у коррупционеров конфисковали 140 тысяч гривен
Участники конференции, которые представляли почти 70 государств, признали, что наиболее подверженными коррупции являются IT-сфера и государственные закупки.
«Политическая коррупция остается и в дальнейшем одним из ключевых вызовов для правоохранительных органов. Борьба с ней требует прежде всего политической воли. Поэтому разоблачения таких преступлений как декларирование чиновниками недостоверной информации и их незаконное обогащение приобретают особую актуальность», – сказано в сообщении.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Как за 4 года изменились цены на основные продукты питанияВчера, 20:00 - 2098 30
Швейцария разработает аналог SWIFT, чтобы обойти санкции США против Ирана11 ч. назад - 1340 17
Рева прокомментировал "завышенные" платежки за газ6 ч. назад - 1122 14
Украинцам обещают подорожание интернета на четверть6 ч. назад - 1424 9
Смолий прокомментировал возможность нового "банкопада" в Украине3 ч. назад - 1197 8
В Apple выпустили финальную версию iOSВчера, 22:30 - 2489 1
Как за 4 года изменились цены на основные продукты питанияВчера, 20:00 - 2098 30
Xiaomi показала свой первый складной смартфон (видео)Вчера, 23:00 - 1872 3
В Украине повысили размер суточных на командировку4 ч. назад - 1432 1
Украинцам обещают подорожание интернета на четверть6 ч. назад - 1424 9
Компания Boeing провела первые испытания летающего такси8 ч. назад - 249
Huawei анонсировала 5G-смартфонВчера, 12:10 - 916
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 2293
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 4450 7
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 10572 4