Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 166 0

За год у коррупционеров конфисковали 140 тысяч гривен

За год у коррупционеров конфисковали 140 тысяч гривен

За весь прошлый год по решению судов у коррупционеров в бюджет конфисковали 140,6 тысяч гривен.

Данные Государственной казначейской службы приводит глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский.

Читайте также: В Украине за год выявили подозрительные операции на 347 миллиардов гривен

Всего к концу года правительство планировало вернуть в бюджет 4,7 миллиарда гривен, конфискованных судами именно у коррупционеров. Эти средства в течение прошлого года должны были быть потрачены на децентрализацию, ремонт дорог и создание единой системы авиационной безопасности.

“Данная статья конфискации имущества у коррупционеров с 2015 года отдельно вносилась в бюджет, чтобы общество могло проконтролировать эффективность возврата средств Януковича”, – объясняет Каневский.

“В бюджете на 2019 год такая статья исчезла. Это сделано умышленно, чтобы перед выборами нельзя было посчитать, сколько реально отобрали у экс-президента”, – отмечает он.

Вместе с тем, за другие преступления, не связанные с коррупцией, за год конфисковали более 78 миллионов гривен.

В частности, от реализации конфискованного имущества по материалам таможенных органов поступило 13 миллионов гривен, от реализации конфискованного имущества по материалам всех правоохранительных органов – 3,8 миллиона гривен.

Национальной и иностранной валюты по материалам таможенных органов конфисковали почти на 37,6 миллиона гривен, а по материалам правоохранительных органов – 23,6 миллиона гривен.

По материалам Украинская правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Все, что мы знаем про:ГКСУ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина