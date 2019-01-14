За год у коррупционеров конфисковали 140 тысяч гривен

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За весь прошлый год по решению судов у коррупционеров в бюджет конфисковали 140,6 тысяч гривен.
Данные Государственной казначейской службы приводит глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский.
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Всего к концу года правительство планировало вернуть в бюджет 4,7 миллиарда гривен, конфискованных судами именно у коррупционеров. Эти средства в течение прошлого года должны были быть потрачены на децентрализацию, ремонт дорог и создание единой системы авиационной безопасности.
“Данная статья конфискации имущества у коррупционеров с 2015 года отдельно вносилась в бюджет, чтобы общество могло проконтролировать эффективность возврата средств Януковича”, – объясняет Каневский.
“В бюджете на 2019 год такая статья исчезла. Это сделано умышленно, чтобы перед выборами нельзя было посчитать, сколько реально отобрали у экс-президента”, – отмечает он.
Вместе с тем, за другие преступления, не связанные с коррупцией, за год конфисковали более 78 миллионов гривен.
В частности, от реализации конфискованного имущества по материалам таможенных органов поступило 13 миллионов гривен, от реализации конфискованного имущества по материалам всех правоохранительных органов – 3,8 миллиона гривен.
Национальной и иностранной валюты по материалам таможенных органов конфисковали почти на 37,6 миллиона гривен, а по материалам правоохранительных органов – 23,6 миллиона гривен.
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