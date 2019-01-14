В Украине за год выявили подозрительные операции на 347 миллиардов гривен

В 2018 году Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительные финансовые операции на 347,4 млрд гривен.

Об этом информирует пресс-служба Госфинмониторинга.

Так, ведомство подготовило 934 материала по финансовым операциям, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением других преступлений, определенных Уголовным кодексом.

Также сообщается, что в правоохранительные органы направлены 100 материалов о финансовых операциях лиц, которые могут быть причастны к террористической деятельности или сепаратизма.