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В Украине за год выявили подозрительные операции на 347 миллиардов гривен

В Украине за год выявили подозрительные операции на 347 миллиардов гривен

В 2018 году Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительные финансовые операции на 347,4 млрд гривен.

Об этом информирует пресс-служба Госфинмониторинга.

Так, ведомство подготовило 934 материала по финансовым операциям, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением других преступлений, определенных Уголовным кодексом.

Также сообщается, что в правоохранительные органы направлены 100 материалов о финансовых операциях лиц, которые могут быть причастны к террористической деятельности или сепаратизма.

По материалам Урядовий портал
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