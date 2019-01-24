Кому и где в Украине предлагают больше всего работы (инфографика)

На украинском рынке труда первое место по количеству вакансий занимает производство.

Работы больше всего предлагают в Киеве, Днепре, Харькове. В Одессе преимущественно ищут специалистов в сферу торговли. Во Львове в течение прошлого года по количеству вакансий лидировала торговля, сфера IT и производство.

Среди профессий в 4 квартале 2018 года лидировала позиция “работа без квалификации”. Востребованными были продавцы-консультанты, рабочие на производство, водители, бухгалтеры, пишет The Point.

Чаще всего украинцы искали работу продавца-консультанта, водителя, официанта, администратора офиса. В 10 самых популярных профессий вошли продажи по телефону и работа без квалификации.

Работодатели в конце года постепенно увеличивали зарплаты. В то же время высококвалифицированные специалисты хотят зарабатывать больше, чем им предлагают. Речь идет о бухгалтерах, работниках складского хозяйства, специалистах по интернет-маркетингу.