Межбанк: доллар уронили дефицит покупателей СКВ и действия НБУ на рынке гривневой ликвидности

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Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в пятницу относительно доллара на 3,08 коп., на торгах понедельника повысился на 2,72 коп., оказавшись на уровне 27,7901 UAH/USD.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 28-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 3,55 коп., составил 27,7886 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 26 января с уровней предыдущего закрытия 27,77/27,80 UAH/USD виртуально, без сделок. В самом дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала непродолжительный рост, подскочив до 27,78/27,83 UAH/USD, пребывая на этом локальном максимуме до 10.35. С этого часа началась коррекция безналичной пары доллар-гривня, поначалу уронив СКВ до 27,76/27,80, а с 10.48 доллар консолидировался на цифре 27,76/27,78 UAH/USD, которую в сопровождении сбалансированной, хотя и «вялой» торговли, не покидал до начала обеденного перерыва, 13.00 Киева.
Со слов непосредственных участников торгов, на рынке безналичной пары доллар-гривня наблюдался дефицит покупателей. Импортеры, обычно появлявшиеся на межбанка в самом конце месяца, пока не приобретали СКВ, а до сезона репатриации оставалась добрая неделя. Таки образом, на рынке сложилось «техническое» преобладание оферов валюты, способствовавшее ее «ползуче» коррекции. Не исключено, что погасили пыл покупателей мероприятия НБУ по регулированию гривневой ликвидности.
В пятницу регулятор разместил свои депосертификаты на изрядную сумму в 66,758 млрд. грн., из которых бумаг двухнедельным сроком обращения было продано на 48,158 млрд. Правда, эти действия не отразились на динамике остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, приподнявшихся с уровня 57 695,9 млн. грн. к отметке 57 906,9 млн. грн., думаю, этот маневр проявит себя буквально на следующий день. Кстати, не исключено, что «формальный» рост индикатора связан с пятничной компенсацией НДС на 5,5 млрд. грн.
Таким образом, пассивность покупателей СКВ на межбанке с одной стороны могла быть связана с календарным фактором (время покупок еще не наступило), с другой, у игроков из-за вышеперечисленных действий НБУ не было возможности аккумулировать гривню для реализации своего спроса на доллар.
Меж тем, на обеденный перерыв безналичная пара доллар-гривня ушла на фоне приподнявшихся цен к 27,77/27,79 UAH/USD, и это восходящий тренд, в процессе которого доллар поэтапно рос в цене, затянулся до самого финиша сессии.
К 15.35 пара доллар-гривня на опустевшем межбанковском валютном рынке выросла до 27,785/27,810 UAH/USD.
На цифре 27,785/27,810 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 28 января.
Большинство сделок на межбанке в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7901 UAH/USD.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,77 / 27,80
евро – 31,71 / 31,73
российский рубль – 0,420/ 0,419
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