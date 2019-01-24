Что ждать от курса на этой неделе?

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На минувшей неделе курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,5-0,6%.
Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,98 грн до 27,82 грн (-0,6%).
Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 27,94/27,97 до 27,76/27,79 (-0,6%).
Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 27,78/28,04 до 27,63/27,89 (-0,5%/-0,6%).
При этом спред между средней продажей и средней покупкой стабилизировался на уровне 0,9%.
Укреплению гривны последние недели способствует «дефицит» покупателей валюты на рынке.
Глава НБУ Яков Смолий в очередной раз прокомментировал причины стабилизации валютного рынка, отсутствие резких колебаний на нем, характерных для прошлых лет.
Во-первых, он подчеркнул роль валютных интервенций Нацбанка, для сглаживания сильных колебаний.
Во-вторых, по его словам, плавающий курс приводит к адаптации рынка к сезонным колебаниям, а значит, и к сглаживанию таких колебаний.
Ситуацию глава регулятора проиллюстрировал следующим примером. Когда аграрии продавали собранный урожай, валютная выручка заходила в страну, и доллар резко дешевел. Перед Новым годом импортеры массово завозили иностранный товар, и доллар, напротив, ощутимо дорожал. «Сейчас бизнес стал приспосабливаться к режиму гибкого курсообразования. Например, импортеры поняли, что в зимний сезон доллар будет дорожать перед праздниками, поэтому приобрели его заранее. Из-за этого мы практически не увидели колебаний в декабре», — объяснил глава НБУ.
По прогнозам Вадима Иосуба, старшего аналитика Альпари, на начавшейся неделе стоит ожидать умеренного снижения курса доллара к гривне.
«Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,6 грн, а наличный доллар в банках – около 27,5/27,7 грн», — говорит эксперт.
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