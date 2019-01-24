Минфин утвердил план мероприятий по разработке Бюджетной декларации на 2020-2022 гг. (инфографика)

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Министерство финансов утвердило ориентировочный план мероприятий по обеспечению составления Бюджетной декларации на 2020-2022 годы и проекта Государственного бюджета на 2020 год.
Об этом говорится на сайте министерства.
Документ содержит перечень процедур и мероприятий бюджетного процесса с ориентировочными сроками их выполнения, включая новации бюджетного процесса, которые вступили в силу после подписания Президентом Украины Закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (о правовой основе для внедрения среднесрочного бюджетного планирования)».
“Новую бюджетную декларацию будем подавать до 15 мая на рассмотрение Кабинета Министров и рассчитываем на утверждение парламентом до 15 июля, чтобы иметь на следующие три года четкие ориентиры политики и показатели и вовремя – до 15 сентября – подать проект Государственного бюджета», – сказала министр Оксана Маркарова.
Декларация не подается, если налогоплательщик получал доходы:
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