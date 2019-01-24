Минфин утвердил план мероприятий по разработке Бюджетной декларации на 2020-2022 гг. (инфографика)

Министерство финансов утвердило ориентировочный план мероприятий по обеспечению составления Бюджетной декларации на 2020-2022 годы и проекта Государственного бюджета на 2020 год.

Об этом говорится на сайте министерства.

Документ содержит перечень процедур и мероприятий бюджетного процесса с ориентировочными сроками их выполнения, включая новации бюджетного процесса, которые вступили в силу после подписания Президентом Украины Закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (о правовой основе для внедрения среднесрочного бюджетного планирования)».

“Новую бюджетную декларацию будем подавать до 15 мая на рассмотрение Кабинета Министров и рассчитываем на утверждение парламентом до 15 июля, чтобы иметь на следующие три года четкие ориентиры политики и показатели и вовремя – до 15 сентября – подать проект Государственного бюджета», – сказала министр Оксана Маркарова.

Мои fiнансы:

Декларация не подается, если налогоплательщик получал доходы:

От налоговых агентов, которые согласно IV разделу Кодекса не включаются в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход;

исключительно от налоговых агентов независимо от вида и размера начисленного (выплаченного, предоставленного) дохода, кроме случаев, прямо предусмотренных разделом IV Кодекса;

от операций продажи (обмена) имущества, дарения, при нотариальном удостоверении договоров, по которым был уплачен налог на доходы физических лиц в соответствии с IV разделом Кодекса;