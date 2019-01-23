"Нафтогаз": в мае может быть уже слишком поздно заключать новый контракт с Россией

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На следующих трехсторонних газовых переговорах с Россией и ЕС, запланированных на май, может быть уже слишком поздно заключать контракты о транзите газа на следующую зиму.
Об этом заявил исполнительный директор группы “Нафтогаз” Юрий Витренко.
Он так же отметил, что Россия не заинтересована в поиске компромисса в переговорах о транзите газа через Украину при посредничестве ЕС и использует энергию в качестве рычага, чтобы ослабить Киев и углубить аннексию.
“Основная геополитическая идея – препятствовать росту Украины, лишая страну трех миллиардов долларов в год. Это значительно облегчит жизнь России”, – сказал Витренко.
Он уточнил, что три миллиарда долларов США в год составляют 3% ВВП Украины.
“Это означает, что вместо экономического роста, который мы переживали в последние пару лет, у нас будет экономический спад, а это означает, что население скажет: “Посмотрите, нам это не нравится, может быть, нам лучше было бы вернуться в Россию”. Вот чего они пытаются достичь”, – сказал он.
Витренко упомянул трехсторонние газовые переговоры между российским “Газпромом”, украинским “Нафтогазом” и Европейской комиссией, которые прошли в понедельник, 21 января.
“Наша позиция очень проста – мы хотим новый контракт, основанный на европейских правилах”, – отметил чиновник, указав, что Россия “не хочет даже начинать реальные переговоры”.
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