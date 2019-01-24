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Крупнейшая нефтедобывающая компания “Укрнафта” в 2018 году увеличила добычу нефти с конденсатом по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 5% – до 1,448 миллиона тонн, а добычу газа сократила на 2,3%, до 1,082 миллиарда кубометров, сообщает пресс-служба компании.
“В 2018 году “Укрнафта” нарастила добычу нефти и конденсата и фактически стабилизировала добычу природного газа. Среднесуточная добыча нефти и конденсата выросла на 5%, до 3,97 тысячи тонн в сутки по сравнению с показателем 2017 года – 3,78 тысячи тонн в сутки. Одновременно среднесуточная добыча газа продемонстрировала незначительное уменьшение с 3,03 миллиона кубометров в сутки до 2,96 миллиона кубометров в сутки”, – сказано в сообщении.
Отмечается, что при этом среднесуточные показатели добычи углеводородов в 4 квартале 2018 года выросли не только по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (что объясняется эффектом низкой базы из-за вынужденной остановки добычи на 6 месторождениях), но и по сравнению с показателем начала 2018 года.
Среднесуточная добыча нефти с конденсатом в 4 квартале превысила 4 тысячи тонн в сутки, а газа – 3 миллиона кубометров в сутки.
“Компании удалось достичь позитивных производственных результатов в условиях ограниченных инвестиционных ресурсов благодаря ряду операций на действующем фонде скважин: переходу на новые продуктивные горизонты, оптимизации капитальных и текущих ремонтов перспективных скважин, замене критически изношенного оборудования”, – отмечается в сообщении.
В целом, за минувший год “Укрнафта” провела 17 операций гидроразрыва пласта, завершила капитальный ремонт (КРС) на 121 скважине и провела 93 операции по интенсификации добычи. Благодаря КРС, по состоянию на 31 декабря 2018 года, дополнительно добыто 58,4 тысячи тонн нефти и конденсата и 74,2 миллиона кубометров газа. Операции по интенсификации дали дополнительные 27,2 тысячи тонн нефти и 12,4 миллиона кубометров газа.
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