Украинцам отключают услугу MMS

Один из крупнейших украинских операторов мобильной связи Vodafone прекратит предоставлять услугу передачи и получения Multimedia Messaging Service (MMS).

В частности, данная функция будет отключена уже с 1 февраля, говорится на сайте компании.

В Vodafone отметили, что отключают услугу MMS, поскольку она является мало востребованной.

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“Для отправки мультимедийных сообщений рекомендуем использовать мессенджеры Viber, WhatsApp, Telegram и другие”, – отметили представители оператора мобильной связи.

Справка finance.ua: