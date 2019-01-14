Украинцам отключают услугу MMS

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Один из крупнейших украинских операторов мобильной связи Vodafone прекратит предоставлять услугу передачи и получения Multimedia Messaging Service (MMS).
В частности, данная функция будет отключена уже с 1 февраля, говорится на сайте компании.
В Vodafone отметили, что отключают услугу MMS, поскольку она является мало востребованной.
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“Для отправки мультимедийных сообщений рекомендуем использовать мессенджеры Viber, WhatsApp, Telegram и другие”, – отметили представители оператора мобильной связи.
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