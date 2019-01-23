В Telegram появилась функция восстановления чатов

Мессенджер Telegram добавил функцию восстановления чатов и истории переписок в течение 5 секунд после их удаления.

«Когда вы удалите чат или очистите историю чата, вы получите подробное диалоговое окно подтверждения и возможность восстановить чат в течение следующих 5 секунд. Как только время истечет, чат будет безвозвратно потерян в челюстях подземных шредеров данных Telegram», — говорится в блоге мессенджера.

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Помимо этого, мессенджер добавил возможность сортировать свои контакты по имени и времени последнего посещения.

Десктопная версия Telegram также получила обновление. Версия 1.5.8 будет автоматически загружать файлы и музыку, а также позволит выбрать устройства ввода и вывода для звонков внутри мессенджера.