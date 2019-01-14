Рева объяснил, кому оставят субсидию наличными

Не исключено, что в Украине в дальнейшем будут параллельно существовать два механизма предоставления домохозяйствам субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Речь идет о безналичной и наличной форме.

Как сообщают в пресс-службе Минсоцполитики, такой прогноз сделал руководитель ведомства Андрей Рева.

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“При наличной выплате субсидий существуют серьезные риски непоступления средств целевой помощи конечному получателю”, — отметил Андрей Рева и добавил, что это решение правительства критиковали эксперты и специалисты. По его словам, после завершения отопительного сезона 2019 года будет проведена ревизия эффективности работы как безналичного, так и наличного вариантов предоставления субсидий.

“Я прогнозирую, что мы оставим оба варианта — и безналичный и наличный. Те люди, которые получили субсидию наличными и будут добросовестно платить, останутся на наличной форме, а те, кто сорвали сроки оплаты или не оплатили, после уплаты долга будут переведены на безналичную форму предоставления субсидий”, — пояснил Андрей Рева.