Vivo представила полностью стеклянный телефон

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Компания Vivo анонсировала свое новейшее концептуальное устройство APEX 2019 со стеклянным корпусом и почти без отверстий.
Есть вероятность, что подобные дизайнерские решения станут новым трендом.
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Под экраном APEX 2019 все еще есть крошечная прорезь для микрофона, но кроме нее отверстий нет: нет ни USB-порта, ни решетки динамика, ни лотка SIM-карты. Смартфон, как уверяют в компании, изготовлен из “стекла с криволинейной поверхностью”. Стекло сделано толще по краям, что служит альтернативой обычной металлической раме.
Для создания такого цельного стекла с неравномерной толщиной требуется утомительный процесс, включающий как тепловой изгиб, так и механическую обработку с ЧПУ, которая, вероятно, не будет дешевой. Также интересно, как такое стекло переживет падение.
Часть этого стекла также служит набором из трех чувствительных к давлению емкостных кнопок вдоль правой стороны. Они, вероятно, будут использоваться для включения аппарата и изменения громкости.
Еще одна уникальная особенность – это полноэкранный сканер отпечатков пальцев. Это не только сделает разблокировку более удобной, но также позволит разблокировать и переключать приложение одним нажатием.
Новый APEX от Vivo будет полагаться на свой экран в качестве громкоговорителя. Что касается подключения через USB, то оно будет заменено магнитным разъемом Pogo с магнитным контактом, который будет направлен к нижней стороне на задней панели.
Несмотря на то, что APEX 2019 является просто концептуальным телефоном, Vivo все же предоставила некоторые подробные характеристики, включая набор микросхем Qualcomm Snapdragon 855 с модемом 5G, колоссальные 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти, а также 12-мегапиксельную 13-мегапиксельную камеру на задней панели. Как ни странно, здесь нет фронтальной камеры, что удивительно, учитывая, что основным преимуществом оригинального APEX была его всплывающая селфи-камера.
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