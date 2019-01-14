В Китае анонсировали первый в мире смартфон без отверстий: в нем нет динамиков и слота для SIM-карты (видео)

Китайская компания Meizu разработала первый в мире смартфон ZERO без каких-либо отверстий, кроме камеры. В нем нет слота для SIM-карты, никаких кнопок, нет отверстий для наушников или динамиков.

Forbes сообщает, что компания Vivo разрабатывала такие же технологии, но Meizu опередила ее и представила продукт на месяц раньше.

Вместо кнопок в смартфоне есть сенсорные панели, которые имеют технологию 3D-touch. Подобное использовали в своих моделях iPhone 7,8 и Samsung Galaxy S8/S9.

Динамики компенсируются путем вибраций звуков, которые передаются через дисплей. Эту технологию, как сообщил Forbes, ранее использовала уже Xiaоmi, но Meizu ее усовершенствовала.

Порт зарядки заменяется в телефоне беспроводной зарядкой, которая поддерживает функцию быстрой зарядки. Компания заявила, что это может быть быстрая зарядка смартфона в мире. А наушники подключаются только через Bluetooth 5.0.

Отсутствие слота для sim-карты, что называют самым радикальным изменением в мобильных технологиях, Meizu компенсировала виртуальной eSIM. Однако эта технология не поддерживается во многих странах может отразиться на спросе на этот телефон.