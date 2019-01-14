В ЕЦБ заявили об ухудшении экономических рисков

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Европейский центробанк оставил монетарную политику без изменений, но глава регулятора Марио Драги сообщил, что риски для роста экономики еврозоны сместились в сторону понижения.
Хотя ЕЦБ подтвердил прогноз, согласно которому регулятор, вероятно, повысит ставки позднее в текущем году, комментарии Драги могут усилить ожидания рынка, что банк отложит ужесточение политики или даже пойдет на снижение ставок, сообщает Reuters.
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“Риски вокруг прогноза для роста экономики еврозоны сместились в сторону понижения ввиду сохранения неопределенности, связанной с геополитическими факторами и угрозой протекционизма, уязвимости на развивающихся рынках и неустойчивости финансовых рынков”, – сказал глава ЕЦБ.
“Импульс роста в краткосрочной перспективе, вероятно, будет слабее, чем ожидалось ранее”, – добавил он.
В то же время Марио Драги объяснил причины сохранения политики, отметив, в частности, укрепление рынка труда и ускорение роста зарплат, – по его словам, это может привести к повышению инфляции в среднесрочной перспективе.
“Ключевой фактор, который нужно оценивать, – это сохранение неопределенности, – сказал он, выразив уверенность в том, что факторы неопределенности, которые варьируются от исхода переговоров о Brexit до замедления темпов роста в Китае и торгового протекционизма, устраняются.
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