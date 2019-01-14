В Давосе назвали три необходимых реформы для ЕС

На Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе премьер-министры Нидерландов, Ирландии и Польши Марк Рютте, Лео Варадкар и Матеуш Моравецки, а также комиссар по торговле Европейского Союза Сесилия Мальмстрем обсудили Brexit, вопросы миграции, кибербезопасность и налогообложение на европейском континенте.

Клаус Шваб, основатель и исполнительный председатель ВЭФ, спросил участников панели “Новый импульс для Европы”, какое послание молодежи Европы они могут отправить.

“Процветание, коллективная безопасность и ценности, включая равенство”, – сказал Рютте.

“Европа работает, она ​не идеальна, но работает”, – сказал Варадкар. По его словам, ни одно национальное государство не является достаточно большим, чтобы самостоятельно решать большие проблемы, и ни одна страна в Европе больше не входит в первую двадцатку по численности населения. “Страны Европы нужны друг другу. Также происходит глобальная смена власти, и это отход от Европы”, – добавил премьер Ирландии.

Мальмстрем, в свою очередь, призвала молодежь Европы быть вместе. Моравецки добавил, что расширение прав и возможностей людей весьма заметно в Европе.

В блоке панели о необходимых Евросоюзу реформах, Рютте отметил, что существует разрыв между севером, югом и востоком и западом, и ЕС нужны три вещи: повышение конкурентоспособности, позиционирование в отличие от президента США Дональда Трампа и активизация коллективных действий в области климата.

По его словам, Европейская комиссия, не действующая в достаточной мере в отношении Италии и не оштрафовавшая Рим, побудила страны Северной Европы задаться вопросом, зачем им тогда делать то, что им предлагается? Рютте подчеркнул, что ЕС будет продолжать делать то, что должен, но сейчас сам глава правительства Нидерландов не надеется, что Европа станет более конкурентоспособной или решит такие серьезные проблемы, как изменение климата.

Моравецки сказал, что Польша – и проевропейская, и проамериканская. Он считает, что есть страны в Европе, которые не используют налоговые системы на справедливой основе. Он выступает за устранение всех налоговых офшоров в Европе, чтобы обеспечить равные условия игры. Он также подчеркивает, что к Франции и Италии относились по-разному, и необходимы более последовательные подходы.