Ученые разработали самый быстрый в мире метод 3D-печати

Ученые из Мичиганского университета разработали новую технологию 3D-печати, скорость которой, по их словам, в 100 раз превышает стандартную на сегодня скорость 3D-печати.

Об этом пишет Spectrum.

Новый метод 3D-печати может визуализировать трехмерный объект в считаные минуты, а не часы. Для ускорения процесса печати используют сосуд со смолой и влияние ультрафиолетовых и синих лучей – на данный момент этот метод экспериментальный.

Техника выглядит как будто процесс расплавления объекта, воспроизведенного в обратном времени: благодаря различным и точным световым диапазонам, которые излучаются, происходит полимеризация смолы в той форме, которую задали разработчики.

Преимуществом метода, который ученые пока пытается запатентовать, является относительно недорогое техническое оборудование, необходимое для изготовления 3D-принтера.