Ученые разработали самый быстрый в мире метод 3D-печати

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Ученые из Мичиганского университета разработали новую технологию 3D-печати, скорость которой, по их словам, в 100 раз превышает стандартную на сегодня скорость 3D-печати.
Об этом пишет Spectrum.
Новый метод 3D-печати может визуализировать трехмерный объект в считаные минуты, а не часы. Для ускорения процесса печати используют сосуд со смолой и влияние ультрафиолетовых и синих лучей – на данный момент этот метод экспериментальный.
Техника выглядит как будто процесс расплавления объекта, воспроизведенного в обратном времени: благодаря различным и точным световым диапазонам, которые излучаются, происходит полимеризация смолы в той форме, которую задали разработчики.
Преимуществом метода, который ученые пока пытается запатентовать, является относительно недорогое техническое оборудование, необходимое для изготовления 3D-принтера.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Госдолг Украины за год увеличился на 2 млрд долларов10 ч. назад - 1143 18
Глава НБУ рассказал, как Украина будет погашать внешний долг13 ч. назад - 1821 8
В Украине хотят отменить "книги отзывов и предложений"9 ч. назад - 719 7
Население наращивает темпы выведения валюты за границу12 ч. назад - 2765 7
В КГГА решили, что будут делать с "брошенными" автомобилями14 ч. назад - 2686 6
Население наращивает темпы выведения валюты за границу12 ч. назад - 2765 7
В КГГА решили, что будут делать с "брошенными" автомобилями14 ч. назад - 2686 6
Глава НБУ рассказал, как Украина будет погашать внешний долг13 ч. назад - 1821 8
Регулятор объяснил изменения относительно ночных тарифов для населения и предприятий11 ч. назад - 1618 2
Откуда и сколько денег привозят в Украину трудовые мигранты9 ч. назад - 1450 1
Компания Boeing провела первые испытания летающего таксиВчера, 12:10 - 625
Huawei анонсировала 5G-смартфонПозавчера, 12:10 - 1182
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 2418
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 4630 7
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 10747 4