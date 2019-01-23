Благодаря ProZorro государство сэкономило почти 66 миллиардов - Нефедов

Благодаря работе системы электронных публичных закупок ProZorro Украина сэкономила 65,5 млрд гривен.

Об этом на своей странице в Twitter написал первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

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“Имеем прогрессивные примеры успешной цифровизации. Мы создали одну из наиболее эффективных в мире систему публичных закупок Prozorro. Благодаря работе системы государство Украина сэкономило 65,5 млрд грн в абсолютном эквиваленте”, – написал Нефедов.