Благодаря ProZorro государство сэкономило почти 66 миллиардов - Нефедов

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Благодаря работе системы электронных публичных закупок ProZorro Украина сэкономила 65,5 млрд гривен.
Об этом на своей странице в Twitter написал первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.
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“Имеем прогрессивные примеры успешной цифровизации. Мы создали одну из наиболее эффективных в мире систему публичных закупок Prozorro. Благодаря работе системы государство Украина сэкономило 65,5 млрд грн в абсолютном эквиваленте”, – написал Нефедов.
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