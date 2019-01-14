В КГГА решили, что будут делать с "брошенными" автомобилями

В киевской администрации занялись вопросом брошенных автомобилей на улицах Киева.

На киевских улицах около 600 автомобилей стоят без хозяина, сообщает депутат Александр Пабат на своей странице в Facebook.

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В КГГА предупредили, что такие автомобили передаются в собственность Нацполиции. И, если в процессе найдется владелец транспорта, тогда автомобиль все-таки оставят ему.

Кроме того, чиновники хотят создать единый механизм эвакуации никому не нужных автомобилей с улиц столицы.

Господин Пабат также рассказал, что сейчас “брошены” сразу пять микроавтобусов только возле рынка “Днепр” на Борщаговке. Там их используют в качестве подсобных помещений.