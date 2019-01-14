Twitter тестирует новую функцию

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Сервис микроблогов Twitter тестирует новую отметку, которая обозначает автора первоначальной публикации.
По мнению разработчиков, это позволит пользователям быстрее находить комментарии автора поста, сообщает издание TechCrunch.
Новая опция также позволит бороться с распространением дезинформации и мошенничеством — часто мошенники регистрируются под похожими никнеймами и распространяют ложную информацию.
В начале недели Twitter сообщил, что тестирует новый дизайн десктопной версии сервиса. Например, появится большая кнопка с эмодзи и обновится раздел с самыми популярными твитами.
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