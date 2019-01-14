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Twitter тестирует новую функцию

Twitter тестирует новую функцию

Сервис микроблогов Twitter тестирует новую отметку, которая обозначает автора первоначальной публикации.

По мнению разработчиков, это позволит пользователям быстрее находить комментарии автора поста, сообщает издание TechCrunch.

Новая опция также позволит бороться с распространением дезинформации и мошенничеством — часто мошенники регистрируются под похожими никнеймами и распространяют ложную информацию.

В начале недели Twitter сообщил, что тестирует новый дизайн десктопной версии сервиса. Например, появится большая кнопка с эмодзи и обновится раздел с самыми популярными твитами.

По материалам Коммерсантъ
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